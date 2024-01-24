«Очень умен и осторожен», — в Минприроды Карелии рассказали, кто избегает соседства с человеком

Гнездится краснокнижный обитатель в труднодоступных местах.

В Минприроды Карелии рассказали о краснокнижном гусе — западном лесном гуменнике. Он гнездится почти на всей территории республики.

Этот редкий гусь очень умен и осторожен, он избегает соседства с человеком. Места гнездования лесных гуменников расположены в труднодоступной местности. Свои гнезда птица устраивает на земле в лесу, на болотах, на берегах водоемов иногда довольно далеко от воды.



Питаются гуменники в основном растительной пищей — ягодами, стеблями растений, зеленью кустарников. Половину рациона взрослых птиц и птенцов лесного гуменника составляют ягоды черники и голубики. Маленькие гусята зачастую активно лакомятся животным кормом: рыбьей икрой, моллюсками и ракообразными, мелкими наземными насекомыми.

Во время миграции гуси-гуменники нередко делают стоянки на фермерских угодьях, на которых выращивались злаковые культуры.



Прием пищи у гуменников, как правило, наступает либо до восхода солнца, либо уже после заката, а днем они отдыхают. Птицы максимально осторожны — во время еды выставляют по краям стаи наблюдателей, которые в случае опасности издают громкие звуки, предупреждающие о возможной угрозе.



В Карелии лесных гуменников на гнездовании охраняют в заповеднике «Костомукшский» и нацпарках «Паанаярви», «Калевальский» и «Водлозерский», а также в заказнике «Толвоярви» и на других особо охраняемых природных территориях.