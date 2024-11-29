Этому зверю порой уступают дорогу рыси и даже медведи.

Крупный и мощный хищник напоминает одновременно и барсука, и медвежонка, рассказали в паблике Минприроды Карелии.



Росомаха — представитель семейства куньих, но совсем не выглядит как подтянутая, ловкая и гибкая куница. Этому зверю ученые дали название gulo gulo, которое в переводе с латинского означает — «обжора». И, на самом деле, росомаха отлично оправдывает свое прозвище. Увидев потенциальную жертву, даже если сыт, хищник все равно поймает ее и съест.



Хоть росомаха и не обладает гибкостью и скоростью, как другие представители семейства, природа одарила ее феноменальной выносливостью, упорством и силой. Ей порой уступают дорогу рыси и даже медведи.



А еще, как и медведь, росомаха живет в норах-берлогах и при ходьбе наступает на всю ступню. Зимой лапы обрастают густым волосом и становятся значительно шире, отчего хищница почти не тонет даже в рыхлом снегу.