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«Очень впечатляет»: эксперт из Москвы оценил Центр общественного наблюдения за выборами в Карелии

Новости. Политика
14:10, 10 Сентября 2022
фото: «Республика» / Сергей Юдин

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Член Общественной палаты России Владимир Журавлев считает, что видеонаблюдение в республике организовано на высоком уровне.

Работу Центра общественного наблюдения за выборами в Карелии оценил федеральный эксперт, зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием, член Общественной палаты России Владимир Журавлев.

Центр общественного наблюдения за выборами — это специально оборудованное помещение, где размещены экраны, на которые транслируется видео с избирательных участков и передаются данные видеорегистраторов. В случае возникновения спорных ситуаций у экспертов, среди которых юристы, политологи и представители НКО, есть возможность отсмотреть архив записей.

«Очень впечатляет организация работы Центра общественного наблюдения. — отметил он. — Действительно, прямая трансляция, высококачественно все сделано, по-настоящему».

Владимир Журавлев приехал в Карелию, чтобы оценить ход выборов и проследить за работой общественных наблюдателей. 10 и 11 сентября он планирует работать на избирательных участках.

Напомним, на выборах Главы Карелии и органов муниципальной власти, которые проходят в республике 9, 10 и 11 сентября, большая часть избирательных участков оснащена системами видеонаблюдения. Охвачено около 290 избирательных участков, в границах которых проживают порядка 85% зарегистрированных в Карелии избирателей. Всего в республике работает 463 избирательных участка, и почти на 300 из них установлены камеры.

«На сегодняшний день мы имеем уже возможность охвата системами видеонаблюдения и видеофиксации избирательных участков, на которых будут голосовать 85% избирателей Карелии. Это инструмент, который позволяет контролировать работу и в том числе своевременно быстро реагировать на какие-то возникающие ситуации», — говорит Председатель ЦИК Республики Карелия Алексей Бахилин.

Видеонаблюдением также обеспечены все 19 территориальных избирательных комиссий с возможностью ведения и просмотра архива записей.


«Республика» / Сергей Юдин

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