11:46, 20 Августа 2018
Очередная компания оштрафована за картельный сговор при ремонте больниц в Карелии
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УФАС по Карелии наложило штраф на ООО "МОНА" за участие в сговоре с другими фирмами при проведении аукционов на ремонт больниц в Карелии.
Компания привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Антимонопольная служба признала наличие картельного сговора в действиях участников 11 аукционов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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