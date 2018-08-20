Очередная компания оштрафована за картельный сговор при ремонте больниц в Карелии

УФАС по Карелии наложило штраф на ООО "МОНА" за участие в сговоре с другими фирмами при проведении аукционов на ремонт больниц в Карелии.

Компания привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Антимонопольная служба признала наличие картельного сговора в действиях участников 11 аукционов, сообщают "Вести Карелии".

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