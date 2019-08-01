Очередная незаконная вырубка деревьев обнаружена в Петрозаводске

Материалы, собранные специалистами городской администрации по факту уничтожения деревьев вблизи улицы Роберта Рождественского, будут направлены в полицию, сообщает мэрия.

"Сумма ущерба от незаконной вырубки, произведенной гражданами, получившими участки под индивидуальную застройку вблизи улицы Роберта Рождественского, может составить несколько миллионов рублей. Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, в настоящее время специалисты готовят обращение в полицию", - говорится в сообщении.

По словам Дудыриной, перед сносом зеленых насаждений в обязательном порядке необходимо получить соответствующее разрешение в администрации.

При выявлении несанкционированных вырубок, сотрудники мэрии принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении, а размер нанесенного зеленому фонду ущерба определяется как десятикратный от суммы неуплаченной "восстановительной стоимости".

В случае, когда экологический вред превышает 200 тысяч рублей, материалы передаются в правоохранительные органы.