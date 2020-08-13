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Очередная разводка моста на "Коле" запланирована на завтра

Новости. Общество
18:00, 13 Августа 2020
фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 14 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу в течение 45 минут на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке яхты "Хортица" с максимальным высотным габаритом 20.1 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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