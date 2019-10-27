Очередного пьяного водителя инспекторы отстранили от управления автомобилем в Карелии

В деревне Виданы Пряжинского района Карелии инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 26 октября в 23:20 в деревне Виданы Пряжинского района инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС отстранили от управления автомобилем водителя 1967 года рождения, находящегося за рулем с признаками опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Автомобиль перемещен на штрафную стоянку. Водителю грозит лишение права управления ТС и штраф в размере 30 000 рублей.