13:08, 27 Октября 2019
Очередного пьяного водителя инспекторы отстранили от управления автомобилем в Карелии
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В деревне Виданы Пряжинского района Карелии инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 26 октября в 23:20 в деревне Виданы Пряжинского района инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС отстранили от управления автомобилем водителя 1967 года рождения, находящегося за рулем с признаками опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Автомобиль перемещен на штрафную стоянку. Водителю грозит лишение права управления ТС и штраф в размере 30 000 рублей.
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