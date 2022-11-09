Очередной автомобильный гигант ушел с российского рынка

Mazda Motors прекращает деятельность в России.

Японская автомобильная корпорация Mazda Motors приняла решение о прекращении деятельности в России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение концерна.

Долю в совместном предприятии во Владивостоке компания передала ПАО «Соллерс авто». Сумма сделки составила 1 евро.

С уходом из России Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен (82 млн доллара).

С 2012 год компания впускала свои автомобили во Владивостоке в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На дальнем востоке собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако цепочки поставок необходимых для этого деталей и узлов были разорваны на фоне санкций против России.