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Очередной расчленитель задержан в Петербурге

Новости. Криминал
21:30, 13 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.

Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-13 22:58:31
Это наши люди. Таких, скрытных и педофилов имеется не малое число.Вернуть смертную казнь требуется. Власть в растерянности. Либеральные ценности подавай, а жизнь человеческая не стоит на первом месте. :)
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