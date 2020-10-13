Очередной расчленитель задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.

Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.