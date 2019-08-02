Очередной рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" состоится в Петрозаводске в это воскресенье

Петрозаводчан приглашают внести свой вклад в защиту окружающей среды.

В воскресенье, 4 августа, "Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут по карельской столице. По традиции в первое и в третье воскресенье месяца волонтёры примут у горожан вторсырьё.

К раздельному сбору мусора приобщается всё больше жителей Петрозаводска. 80 % от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным, остальные 20 % идут на печать листовок и экорекламу. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта.

"Сбормобиль" проезжает по всем районам города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции.

Обязательно прочитайте правила приёма отходов и передачи помощи для животных в группе мероприятия. Там же публикуются подробности об акции и её успехах, а также на странице можно найти информацию о других общественных инициативах.