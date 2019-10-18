Очередной рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" состоится в Петрозаводске

По традиции в первое воскресенье месяца волонтеры примут у горожан вторсырьё на переработку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

К раздельному сбору мусора приобщается всё больше жителей Петрозаводска. Каждый хочет внести свой вклад в защиту окружающей среды. Например, только за прошлый рейс петрозаводчане сдали 201 кг металла. 80% от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта.

"Сбормобиль" проезжает по всем районам города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции.



Администрация Петрозаводска

Обязательно прочитайте правила приема отходов и передачи помощи для животных в группе мероприятия. Там же публикуются подробности об акции и ее успехах, а также на странице можно найти информацию о других общественных инициативах.