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Очередную точку несанкционированной торговли обнаружили в Петрозаводске

Новости. Общество
08:40, 20 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
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На уличных торговцев овощами и фруктами на улицах Горького и Промышленной пожаловались горожане.

Администрация Петрозаводска продолжает рейды по местам незаконной уличной торговли в разных районах города, сообщили в мэрии. Накануне специалисты горадминистрации совместно с сотрудниками полиции проверили улицы Горького и Промышленную, где горожане жаловались на незаконные торговые палатки.

На одном из участков проверяющие обнаружили незаконную торговую точку. Предпринимателям были выданы уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении.

Также специалисты в ходе рейдов проверяют на объектах торговли соблюдение масочного режима и наличие средств дезинфекции. Городские власти призывают жителей избегать мест нелегальной торговли, где реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и необходимых санитарных условий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-20 10:19:08
Опять не печатаете, почему торгуют безнаказанно. Значит, правда есть.
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