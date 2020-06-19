Очередную точку несанкционированной торговли обнаружили в Петрозаводске

На уличных торговцев овощами и фруктами на улицах Горького и Промышленной пожаловались горожане.

Администрация Петрозаводска продолжает рейды по местам незаконной уличной торговли в разных районах города, сообщили в мэрии. Накануне специалисты горадминистрации совместно с сотрудниками полиции проверили улицы Горького и Промышленную, где горожане жаловались на незаконные торговые палатки.

На одном из участков проверяющие обнаружили незаконную торговую точку. Предпринимателям были выданы уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении.

Также специалисты в ходе рейдов проверяют на объектах торговли соблюдение масочного режима и наличие средств дезинфекции. Городские власти призывают жителей избегать мест нелегальной торговли, где реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и необходимых санитарных условий.