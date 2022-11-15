Очевидец рассказал о ДТП, в результате которого фура вылетела в кювет в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.
Об этом сообщил один из очевидцев в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
По его словам, авария произошла сегодня на участке дороги в районе поселка Гирвас.
Очевидец разместил видеозапись с места ДТП. На ней видна поврежденная фура в придорожном кювете.
Обстоятельства выясняет ГИБДД Карелии.
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