Очевидец рассказал о ДТП, в результате которого фура вылетела в кювет в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием большегрузного автомобиля произошло на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

Об этом сообщил один из очевидцев в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

По его словам, авария произошла сегодня на участке дороги в районе поселка Гирвас.

Очевидец разместил видеозапись с места ДТП. На ней видна поврежденная фура в придорожном кювете.

Обстоятельства выясняет ГИБДД Карелии.