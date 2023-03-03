Очевидец рассказал о стрелке, массово убивающем птиц в Петрозаводске

Неизвестный расстреливает из пневматической винтовки птиц на улицах Петрозаводска.

О массовой гибели пернатых рассказал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» Вконтакте.

По его словам, во дворе на улице Виданская регулярно появляется большое количество мертвых птиц. Возможная причина выяснилась 4 марта, когда там был замечен стрелок.

«Какой-то ненормальный с предположительно пневматической винтовки стрелял по воронам, убил двух и подстрелил одну… Если честно, я бы не писал сюда, если бы он делал это где-нибудь в лесу или на окраине деревни, но он делает это, когда люди идут на работу, дети идут в школу», — написал очевидец.