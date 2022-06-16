Очевидец сообщил о ДТП с тремя автомобилями в Петрозаводске

Авария с участием трех автомобилей произошла на Шуйском шоссе в Петрозаводске.
Об этом сообщил подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, ставший очевидцем происшествия.
Он разместил фото одного из разбитых автомобилей, получивших серьезные порвеждения.
«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выбирайте пути объезда», — говорится в подписи под фото.
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