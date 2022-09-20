Очевидец возмущен сносом деревьев на Березовой аллее в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидец выложил в Сеть видео сноса дерева на Березовой аллее на Древлянке.

Рабочие занимались вырубкой берез на территории Березовой аллеи в карельской столице. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор сообщения возмущен сносом берез и обращается к администрации города.

«Почему все хорошие начинания, обустройство Березовой аллеи, происходят через одно место?! Сегодня в 18.00 многие жители района Древлянка были свидетелями, как рабочие вырубали березы. Как они пояснили: все согласовано и делается по плану!! Неужели нельзя было план сделать так, чтобы три-четыре березы не пострадали?!! Кто готовил этот план, кто согласовывал вырубку берез, кто за это несет ответственность?», — задается вопросами автор поста.