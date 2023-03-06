Одежду из конопли будут шить в Петрозаводске

На Ключевой в Петрозаводске открывается пошивочный цех для производства одежды из конопли.

Программа «STARTUP» поможет открыть в Петрозаводске современный многопрофильный швейный цех, рассказали в Минэке Карелии.



Открытие нового цеха запланировано на ближайшие месяцы. Его оборудуют на улице Петрова, где создадут около 40 рабочих мест. Сейчас идет подбор персонала и закупка оборудования. Маркетинг и продажи проекта были запущены еще в январе этого года, поэтому производство открывается под имеющиеся заказы.



Планируется развивать сразу несколько направлений, заявили в министерстве. Это пошив сафари-тентов, которые используются для глэмпингов, изготовление базовой одежды из эко-тканей и контрактное производство. Также в планы входит развитие своего эко-бренда одежды из конопли.



«Особое внимание уделят развитию цеха ПВХ, где будет изготавливаться снаряжение для туризма и отдыха взамен ушедшим с российского рынка брендам-производителям. Производство будет работать в федеральных масштабах и брать заказы на изготовление по всей России», - отметили в региональном Минэке.



Закупить дорогостоящее оборудование, это примерно 50 позиций, помог фонд по содействию кредитованию бизнеса. Программа «STARTUP» позволила привлечь финансирование под низкий процент.



На сегодня в фонде оформлено 95 договоров по программе «STARTUP» на общую сумму 97 млн рублей.