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Новости. Происшествия
19:03, 30 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Один человек погиб и четверо получили травмы в страшной аварии в Пряжинском районе Карелии

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В Пряжинском районе Карелии в месте проведения дорожных работ столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, сегодня в 14.45 на 355 километре федеральной трассы "Кола" за поселком Святозеро в Пряжинском районе на месте проведения дорожных работ столкнулись четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным, на этом участке работал временный светофор, и автомобили пропускали встречный поток машин. 56-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в вереницу стоявших на светофоре машин. В групповом ДТП участвовали Lada Granta, Nissan Tiida, Kia Rio, Mitsubishi Lancer.

В результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Lada Granta пенсионного возраста. Травмы получили четыре человека, один из которых – 2-летний ребенок.

Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района, медицинские службы Олонецкой и Пряжинской ЦРБ.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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