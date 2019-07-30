Один человек погиб и четверо получили травмы в страшной аварии в Пряжинском районе Карелии
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В Пряжинском районе Карелии в месте проведения дорожных работ столкнулись четыре автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, сегодня в 14.45 на 355 километре федеральной трассы "Кола" за поселком Святозеро в Пряжинском районе на месте проведения дорожных работ столкнулись четыре легковых автомобиля.
По предварительным данным, на этом участке работал временный светофор, и автомобили пропускали встречный поток машин. 56-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в вереницу стоявших на светофоре машин. В групповом ДТП участвовали Lada Granta, Nissan Tiida, Kia Rio, Mitsubishi Lancer.
В результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Lada Granta пенсионного возраста. Травмы получили четыре человека, один из которых – 2-летний ребенок.
Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района, медицинские службы Олонецкой и Пряжинской ЦРБ.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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