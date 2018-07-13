Один человек погиб в ДТП на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе автомобиль врезался в дерево, один человек погиб, второй госпитализирован.

Утром в пятницу иномарка врезалась в дерево в районе Медвежьегорска.

Один человек погиб на месте, второй был доставлен в районную больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.