Камаз раздавил иномарку под Петрозаводском - погиб один человек (ШОК-ФОТО)

Трагедия произошла днем 25 ноября в Пряжинском районе Карелии.

В пятницу, 25 ноября, в 13.38 на пульт пожарных Пряжинского района поступило сообщение о ДТП на 25 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви.



Столкнулись КамАЗ и легковушка. Травмированых - нет. Один человек погиб. Его тело пришлось вырезать из разбитого авто с помощью специнструмента, сообщили в паблике пряжинские пожарные.













