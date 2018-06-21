Один из десяти человек смотрит в телефон во время секса, показал опрос

Исследователи американской компании SureCall, которая специализируется на оборудовании для усиления сигнала мобильной связи, провели исследование, неприятно удивившее даже их самих.

Они опросили 1137 человек в возрасте от 18 до 35 лет о самой интимной сфере их жизни и выяснили, что один из десяти опрошенных регулярно, стараясь это сделать незаметно для партнера, заглядывает в смартфон прямо во время секса.

Как пишет "Комсомольская правда", респонденты заявили, что успевают даже поставить лайк понравившейся фотографии или комментарию, а особенно умелые и ответить на письмо. Замечает ли это партнер? – осталось за рамками вопроса.

Ученые же связывают такое поведение с общей тенденцией миллениалов: они уже давно попали в рабство к собственным телефонам.