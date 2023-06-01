Один из лучших футболистов в истории покинул свой второй клуб

Аргентинский футболист Лионель Месси ушел из французского ПСЖ.

Как пишет «Чемпионат.ком», нападающий Лионель Месси покинет «ПСЖ». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«После двух сезонов во французской столице приключение Лео Месси подойдёт к концу после завершения сезона-2022/2023. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю «Золотого мяча», который также выиграл два чемпионских титула с «ПСЖ», — говорится в заявлении парижан.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» набрал 85 очков в 37 турах чемпионата Франции и досрочно выиграл чемпионский титул. В заключительном матче парижане встретятся с «Клермоном».