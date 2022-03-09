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Один из регионов России закупил аналоги «Виагры» для пациентов – 8 тысяч таблеток

Новости. Общество
00:10, 17 Марта 2022
фото: © Олег Косов

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Волгоградский комздрав закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры» на 254 тысячи рублей.

Комитет здравоохранения Волгоградской области закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры». Отмечается, что сумма контракта составила 254 тысячи рублей, сообщает «Лента.ру».

Препарат «Силденафил», как указано в закупке, будет использоваться для обеспечения пациентов с ревматоидным артритом. Однако в инструкции к препарату об этом не говорится.

В комздраве региона изданию рассказали о научном подтверждении использования этого препарата для лечения пациентов с легочной гипертензией. Кроме того, «Силденафил» будет использоваться при ревматоидном артрите для понижения давления.

«У пациентов с легочной гипертензией прием силденафила приводит к расширению сосудов легких и, в меньшей степени, других сосудов», — отметили в комздраве.

Издание со ссылкой на экспертов, уточнило, что «Силденафил» является препаратом двойного действия, который также используется при лечении нарушения эрекции.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у мужчин, перенесших коронавирус, могут возникать проблемы с потенцией. Он объяснил это нарушением работы сосудистой системы.

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