Один кандидат выбыл из гонки за кресло сити-менеджера Петрозаводска

Комиссия по отбору желающих занять пост главы Петрозаводска сняла одну из кандидатур из-за ошибки, допущенной претендентом при оформлении документации.

Комиссия сняла кандидатуру руководителя исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерия Таборова из списка персон, претендующих на пост сити-менеджера Петрозаводска. Это решение было принято сегодня, 21 апреля, на заседании комиссии, которая занимается рассмотрением претендентов на кресло городского мэра. Об этом "Столице на Онего" сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

По словам Галины Васильевой, один из документов Валерия Таборова не был оформлен по требованиям порядка проведения конкурса.

Сегодня комиссия определила дни, когда оставшиеся претенденты будут проходить собеседования. Мероприятия состоятся 23, 27, 28 апреля, также резервной датой назначено 29 апреля. Ежеденевно на собеседованиях члены комиссии будут выслушивать по несколько кандидатов.

30 апреля члены комиссии вынесут окончательное решение и назовут кандидатуры претендентов на должность сити-менеджера Петрозаводска, которые будут вынесены на сессию Петросовета. Депутаты горсовета определят нового городского главу.

На сегодняшний день за кресло, занимаемое Ириной Мирошник, ведут борьбу депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич, представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин, автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Ранее руководитель аппарата КРОО «Ассоциация юристов России» Михаил Бокша, включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля. Депутаты Петросовета должны утвердить в должности нового городского главу.

Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.