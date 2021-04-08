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Один из резидентов первого в Карелии промпарка отказался создавать там производство

Новости. Экономика
15:03, 09 Апреля 2021
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ООО "Спецкрой", собиравшееся организовать швейное производство на территории первого в Карелии промышленного парка "Надвоицы", лишилось статуса резидента.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Предприятия, которые не могут начать свою производственную деятельность, более того – допускают какие-то нарушения по использованию, например, государственных субсидий, имеют задолженность по арендной плате, они не могут быть резидентами. Поэтому после длительных уговоров, переговоров и работы по поддержке этого предприятия "Спецкрой", к сожалению, инициатор этого инвестиционного проекта не пожелал в дальнейшем продолжить свою работу. Поэтому всякие отношения с ним прекращены, он исключен из списка резидентов", - сказал Ермолаев.

ООО "Спецкрой" получило статус резидента промпарка "Надвоицы" 5 лет назад. Инвестор обещал вложить в организацию там швейного производства 12 млн рублей, но дело так и не дошло до выпуска продукции.

Что происходит с другими резидентами промпарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-09 15:51:29
"Из реально работающих резидентов промпарка Ермолаев назвал завод «Русский радиатор» по производству радиаторов и компанию «КЮ Дата центр», которая оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности заказчикам"
Ну "Русский радиатор" вроде как-то еле теплится , а вот какую работу "КЮ Дата центр" имеет в виду Министр, остаётся загадкой.
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