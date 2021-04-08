Один из резидентов первого в Карелии промпарка отказался создавать там производство

ООО "Спецкрой", собиравшееся организовать швейное производство на территории первого в Карелии промышленного парка "Надвоицы", лишилось статуса резидента.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Предприятия, которые не могут начать свою производственную деятельность, более того – допускают какие-то нарушения по использованию, например, государственных субсидий, имеют задолженность по арендной плате, они не могут быть резидентами. Поэтому после длительных уговоров, переговоров и работы по поддержке этого предприятия "Спецкрой", к сожалению, инициатор этого инвестиционного проекта не пожелал в дальнейшем продолжить свою работу. Поэтому всякие отношения с ним прекращены, он исключен из списка резидентов", - сказал Ермолаев.

ООО "Спецкрой" получило статус резидента промпарка "Надвоицы" 5 лет назад. Инвестор обещал вложить в организацию там швейного производства 12 млн рублей, но дело так и не дошло до выпуска продукции.

Что происходит с другими резидентами промпарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".