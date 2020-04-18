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Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию

Новости. Общество
09:51, 19 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о состоянии пациентов, которые проходят лечение от коронавируса.

Напомним, на 19 апреля в республике зарегистрировано 27 больных COVID-19. 

По информации министра здравоохранения, в монопрофильном центре для лечения больных коронавирусной инфекцией на базе Госпиталя ветеранов войн в Петрозаводске находятся 11 пациентов в возрасте от 33 до 74 лет. Состояние 9 пациентов удовлетворительное (у 4 больных – легкая степень COVID-19), у 1 больного – средней степени тяжести, еще один – тяжелый, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

В Республиканской инфекционной больнице получают лечение 8 человек, в том числе 4-месячный ребенок. Все стабильные, у одного – состояние тяжелое. Один готовится к выписке.

Остальные заболевшие лечатся дома и находятся на карантине, пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

 

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