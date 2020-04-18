Глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков представил карту распространения коронавируса в республике на 19 апреля.

Глава Минздрава на своей странице "ВКонтакте" опубликовал карту заражения коронавирусной инфекцией с обновленными данными.

В настоящее время в республике:

- 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции

- 1 человек, имеющий диагностические признаки CОVID-19 (тесты в работе).

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Три новых случая подтверждены в Петрозаводске. Коронавирус диагностирован у мужчины 62 лет, обратившегося за медпомощью с симптомами ОРВИ; у 25-летнего молодого человека, приехавшего из Москвы, и у 21-летнего петрозаводчанина, в семье которого уже есть заболевший.

Также семейный очаг коронавируса выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района. Там заболели четыре человека, приехавших из Мурманска и Москвы. Два члена семьи 33 лет и пожилые люди 60 лет и 61 года.

В Сегеже положительный результат исследования на COVID-19 подтвержден у 52-летней женщины.