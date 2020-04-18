В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Общее количество зараженных коронавирусом в Карелии достигло 27 человек.

Три новых случая подтверждены в Петрозаводске. Коронавирус диагностирован у мужчины 62 лет, обратившегося за медпомощью с симптомами ОРВИ; у 25-летнего молодого человека, приехавшего из Москвы, и у 21-летнего петрозаводчанина, в семье которого уже есть заболевший. Эту информацию подтвердил "Столице на Онего" глава Минздрава республики Михаил Охлопков.



Также семейный очаг коронавируса выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района. Там заболели четыре человека, приехавших из Мурманска и Москвы. Два члена семьи 33 лет и пожилые люди 60 лет и 61 года.



В Сегеже положительный результат исследования на COVID-19 подтвержден у 52-летней женщины.



Таким образом, общее количество заболевших в Карелии достигло 27 человек.

Также с начала апреля в республике 23 человека скончались от пневмонии.