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Новости. Общество
08:05, 20 Ноября 2019
фото: pixabay

Одиноким старикам в Карелии собирают новогодние подарки

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Центр "Попечение" проводит рождественскую акцию для жителей дома престарелых на Кургане и не только.

Центр отправляет подарки в районы по всей Карелии, где очень много одиноких стариков, о которых часто некому позаботиться!

"Хочется верить в то, что каждый из нас хочет совершить как можно больше добрых поступков в самое волшебное время года, - пишут организаторы. - В нашем доме престарелых - около 200 бабушек и дедушек. Многим из них подарков на Рождество не дарят. Это можем сделать мы с вами".

Подарки в этом году принимают строго по составленному списку.
Пусть в каждом подарочке будет:
- Календарь
- Пачка необычного чая
- Сладости( на фруктозе, но можно и обычные)
- Носочки мужские и женские
- Чашки и кружки( не обязательно с новогодней тематикой)

Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки или для бабушки( но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке)
Адрес сбора подарков: Вольная,1, с 10 до 13 часов ежедневно.
Подарки просят не оставлять на скамейке у приходского дома, лучше передать свечнице в храме.

"Обязательно сложите подарочки в пакет и подпишите - акция старость в радость, - просят организаторы. - Акция действует до 25 декабря. И пусть у нас получится и в этом году порадовать одиноких пенсионеров и поделиться с ними теплом наших душ".

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