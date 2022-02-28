Одна из крупнейших торговых сетей, работающих в Карелии, снизит наценку на 4 вида продуктов

Торговая сеть «Магнит» присоединилась к ритейлерам, которые ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей „борщевого набора“, — отметили в ФАС», — чье сообщение цитирует РИА Новости.

«Магнит» ввел ограничения с 1 марта.

В ФАС уверены, что такое решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.