890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Убийство произошло в исправительном центре №1 в Карелии 4
Сегодня 12:17

Одна из крупнейших торговых сетей, работающих в Карелии, снизит наценку на 4 вида продуктов

Новости. Общество
16:11, 02 Марта 2022
фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Новости партнеров

Торговая сеть «Магнит» присоединилась к ритейлерам, которые ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей „борщевого набора“, — отметили в ФАС», — чье сообщение цитирует РИА Новости.

«Магнит» ввел ограничения с 1 марта.

В ФАС уверены, что такое решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-03-02 16:30:54
Всегда их уважал. Шах и мат гале с васей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
25.02.2022, 14:21
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

Аналитика

Сегодня 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»