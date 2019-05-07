Одна из школ Петрозаводска ищет директора

Новости по теме
Загрузка...
Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №39, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Документы соискателей принимаются с 7 мая по 5 июня в будние дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 на пр. Ленина, 2, каб. 426, телефон 71-34-31.
Дата и место проведения конкурсной комиссии:
- I этап (рассмотрение документов кандидатов) – 7 июня в 14.15 в администрации города;
- II этап (собеседование) – 11 июня в 14.15 в администрации города в каб. 201.
Подробная информация о вакансии – на сайте "Муниципальная система образования" в разделе "Вакансии МСО".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.05.2019, 12:40
03.05.2019, 18:37
03.05.2019, 11:25
03.05.2019, 15:12
02.05.2019, 09:47
Аналитика
Сегодня 10:53
Обществоведение
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пряже – это откровенное издевательство над людьми.
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
01.05.2019 07:00
Чтиво
Сегодня 13:49
Частная жизнь
"Воскресший" блогер и писатель из Киева стал специальным гостем международной журналистской конференции на севере Норвегии.
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
25.04.2019 09:57
Медиа
01.05.2019 17:56
Комментарии