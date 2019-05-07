Одна из школ Петрозаводска ищет директора

Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №39, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Документы соискателей принимаются с 7 мая по 5 июня в будние дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 на пр. Ленина, 2, каб. 426, телефон 71-34-31.

Дата и место проведения конкурсной комиссии:

- I этап (рассмотрение документов кандидатов) – 7 июня в 14.15 в администрации города;

- II этап (собеседование) – 11 июня в 14.15 в администрации города в каб. 201.

Подробная информация о вакансии – на сайте "Муниципальная система образования" в разделе "Вакансии МСО".