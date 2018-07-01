Участники фонда "Эстафета поколений" ведут работы на месте захоронения времен войны вместе со специальным батальоном министерства обороны.

Как рассказал руководитель фонда "Эстафета поколений", депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин, на одном из заседаний, посвященном подготовке к празднованию 100-летия Карелии, председатель комиссии Рашид Нургалиев поднял вопрос о том, что в республике много неучтенных – забытых и заброшенных - воинских захоронений.

Вообще же поисковики – люди особенные. Это непосвященному человеку страшно при виде найденных останков. Поисковики спокойно выкапывают кости, складывают их, пытаются выяснить, как именно погиб человек.

"Однажды мы нашли парня, который погиб, сидя с бинтом, - перевязывал себе руку. В голове у него была пуля, - рассказывает Александр Анишин. – В районе Ужесельги был найден кузнец Илья Хватов, родом из Тихвина, а с ним еще четыре человека. Они шли вдоль дороги в сторону Петрозаводска, финны их обнаружили и окружили. Понятно, тогда наши ребята никак не могли знать, что через 70 лет мы их найдем. Теоретически они могли сдаться и выжить. Но, судя по настрелу (когда вся территория в гильзах), они бились до последнего", - отметил Анишин.