Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом

Медицинские работники ревматологического отделения Республиканской больницы им. В.А.Баранова в полном составе заболели коронавирусом.

Об этом рассказала во время «Прямой линии» главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

«Серьезная проблема — заболеваемость среди медцинских работников. У нас сегодня одно из отделений — ревматологическое…100% сотрудников заболели… Все врачи, все медсестры. Все врачи и медицинские работники были вакцинированы, ревакцинированы и переболевшие, поэтому тяжелых случаев нет. Буквально два-три дня симптомов, и человек абсолютно здоров», — сказала Везикова.

По ее словам, функциональные обязанности ревматологического отделения распределили по другим подразделениям больницы.