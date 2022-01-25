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Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом

Новости. Общество
08:05, 26 Января 2022
фото: © Оперштаб Карелии / ВК

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Медицинские работники ревматологического отделения Республиканской больницы им. В.А.Баранова в полном составе заболели коронавирусом.

Об этом рассказала во время «Прямой линии» главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

«Серьезная проблема — заболеваемость среди медцинских работников. У нас сегодня одно из отделений — ревматологическое…100% сотрудников заболели… Все врачи, все медсестры. Все врачи и медицинские работники были вакцинированы, ревакцинированы и переболевшие, поэтому тяжелых случаев нет. Буквально два-три дня симптомов, и человек абсолютно здоров», — сказала Везикова.

По ее словам, функциональные обязанности ревматологического отделения распределили по другим подразделениям больницы.

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