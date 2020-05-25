Одно из предприятий УФСИН Карелии вошло в тройку лидеров по госзаказам в России

Учреждение УФСИН России по Республике Карелия вышло на третье место в России по поставкам светодиодного осветительного оборудования для нужд государственных и муниципальных учреждений страны.
Об этом сообщило УФСИН на своей странице Вконтакте со ссылкой на данные интернет-портала "Russia ОПТ – анализ государственных контрактов 44-ФЗ".
Лидеры по производству светильников были определены из 672 поставщиков на основании объемов государственного заказа.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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