Одно из предприятий УФСИН Карелии вошло в тройку лидеров по госзаказам в России

Учреждение УФСИН России по Республике Карелия вышло на третье место в России по поставкам светодиодного осветительного оборудования для нужд государственных и муниципальных учреждений страны.

Об этом сообщило УФСИН на своей странице Вконтакте со ссылкой на данные интернет-портала "Russia ОПТ – анализ государственных контрактов 44-ФЗ".

Лидеры по производству светильников были определены из 672 поставщиков на основании объемов государственного заказа. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".