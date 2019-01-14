Одной из причин отмены торгов по Медвежьегорскому молокозаводу стала необходимость выплаты зарплат

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии обосновало свой отказ отменить аукцион по продаже Медвежьегорского молокозавода – одной из причин была необходимость скорейшей выплаты зарплаты работникам.

Об этом говорится в заявлении УФАС, сделанном после того, как Арбитражный суд Карелии признал правомерными действия антимонопольной службы.

С жалобой в суд обратилось ООО "Вега" - фирма, связанная со структурами известного бизнесмена Василия Попова. Эта компания является одним из кредиторов Медвежьегорского молокозавода. По мнению заявителя, при организации торгов были допущены нарушения, которые привели к ограничению круга потенциальных участников аукциона. "Вега" просила отменить торги и назначить новый аукцион, пишут "Вести Карелии".

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