890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
27.12.2021 22:00
В Карелии водитель автобуса установил новогоднюю ель в салоне (ВИДЕО) 4
Сегодня 07:25

Офис Сбера нового формата открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
17:10, 28 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Первый офис Сбера нового формата открылся в Петрозаводске по адресу: Первомайский проспект, 30.

Здесь можно не только совершить привычные банковские операции, но и воспользоваться популярными решениями экосистемы Сбера.

Филиал отличает безбарьерное пространство клиентского зала — обслуживание теперь осуществляется за удобными столиками. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе, который продается непосредственно в Сбере. Сменился и привычный облик банкоматов: обновлённые устройства самообслуживания сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера.

В филиале появилась зона, где можно протестировать умные устройства Sber: SberPortal, SberBox, SberBox Top, смарт-лампы и смарт-розетки, а также подключиться к мультимедийному сервису Okkо и мобильному оператору СберМобайл. Кроме того, клиентам доступны услуги отправки и получения посылок с помощью сервиса СберЛогистика. Забрать заказ из СберМегаМаркета или любой другой можно как у сотрудников банка, так и в постамате в помещении офиса.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

«Новый формат офисов разработан с учетом потребностей и ожиданий наших клиентов – помимо совершения привычных операций здесь можно получить широкий спектр небанковских услуг и приобрести продукты экосистемы на выгодных условиях. И все это с комфортом: за чашкой кофе, в непринужденной обстановке. Аналогов филиалу на Первомайском проспекте еще нет в Карелии, и мы очень надеемся, что петрозаводчане по достоинству оценят новую концепцию филиальной сети и уровень предоставляемого сервиса».

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
Новое
Сегодня 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»