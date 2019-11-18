Офисные помещения в центре города от 1200 рублей в месяц

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18.11.19 11:14
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Предлагаем в аренду офисные помещения и современный конференц-зал в центре Петрозаводска по адресу: наб. Гюллинга, дом 11.
Офисные помещения
В настоящий момент свободен офис площадью 16,7 кв. м и несколько рабочих мест открытого типа (open space) площадью по 2 кв. м.
Стоимость аренды составляет 600 рублей в месяц.
В стоимость арендной платы включены услуги по охране помещения, видеонаблюдение, клининговые услуги, услуги вахтёра и услуги системного администратора.
Конференц-зал
Конференц-зал площадью 53 кв. м рассчитан на 45 гостей.
Возможна аренда без использования оборудования – 800 рублей / час либо с использованием оборудования: 1000 рублей / час.
Получить более подробную информацию можно
по телефону (8142) 44-55-00.
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