Офисные помещения в центре города от 1200 рублей в месяц

Предлагаем в аренду офисные помещения и современный конференц-зал в центре Петрозаводска по адресу: наб. Гюллинга, дом 11.

Офисные помещения

В настоящий момент свободен офис площадью 16,7 кв. м и несколько рабочих мест открытого типа (open space) площадью по 2 кв. м.

Стоимость аренды составляет 600 рублей в месяц.





В стоимость арендной платы включены услуги по охране помещения, видеонаблюдение, клининговые услуги, услуги вахтёра и услуги системного администратора.

Конференц-зал

Конференц-зал площадью 53 кв. м рассчитан на 45 гостей.

Возможна аренда без использования оборудования – 800 рублей / час либо с использованием оборудования: 1000 рублей / час.

Получить более подробную информацию можно

по телефону (8142) 44-55-00.

На правах рекламы