Офицер полиции в Карелии получил срок за педофилию

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Петрозаводский городской суд приговорил офицера полиции Андрея Ильина, обвиненного в педофилии, к трем годам колонии общего режима.
Ильин признан виновным в гомосексуальной связи с подростком по ст. 134 ч. 2 Уголовного кодекса РФ – "половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста".
Это преступление было выявлено сотрудниками карельской полиции.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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