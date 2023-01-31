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Официальная статистика не полностью отражает реальное состояние экономики районов Карелии, заявил министр

Новости. Общество
14:55, 17 Февраля 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Данные Карелиястата по промышленному производству в районах Карелии учитывают показатели крупных и средних предприятий, в связи с этим ситуация на самом деле может быть лучше за счет работы малого бизнеса.

Об этом заявил министр экономического развития Олег Ермолаев на совещании, посвященном развитию Медвежьегорского района.

«Когда мы смотрим разбивку данных по муниципальным районам, не всегда эта информация отражает реальную ситуацию в муниципальном районе в силу методик, применяемых Карелиястатом», — сказал министр.

По его словам, падение показателей промышленности в Медвежьегорском районе в 2022 году произошло из-за того, что Карелиястат учел деятельность крупных и средних предприятий, тогда как в районе работает много субъектов малого бизнеса, показатели которых не были учтены.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился найти другие способы оценки состояния экономики.

«Ту информацию, которую мы изучаем, готовясь к совещаниям в каждом районе или округе — она некорректная. Мы не можем дать объективную оценку того, что произошло в экономике за минувший год. Какие-то странные технические нюансы… Надо подумать о какой-то более презентабельной модели информации по экономической ситуации», — сказал Парфенчиков.

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