Официальная статистика показала, что привело к январскому спаду в промышленности Карелии

Промышленное производство в Карелии в январе сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это произошло, в основном, из-за спада в энергетике и ЖКХ.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексах промышленного производства в основных видах экономической деятельности.

Снижение наблюдается в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 10,3%), а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 6,9%),

В добыче полезных ископаемых показатели выросли на 1,9%, а в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики Карелии, спад составил всего 0,2%.

В частности, сократились объёмы производства лесоматериалов и строительных изделий для зданий и сооружений. В пищевой промышленности снизилось производство мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, переработанной и консервированной рыбы, молока, хлебобулочных изделий и сыра.

Вместе с тем увеличилось производство бумаги и картона, древесно-стружечных плит, конструкций из черных металлов, электрического и электронного оборудования для автотранспорта и мебели. Больше выпущено сливочного масла, творога, кондитерских изделий, крупы, пива и водки.