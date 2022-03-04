Официальная статистка показала, на сколько сократились реальные доходы жителей Карелии

Реальные располагаемые денежные доходы населения Карелии в 2021 году снизились на 1,6% по сравнению с 2020 годом.

Такие предварительные данные сегодня опубликовал Карелиястат.

Официальная статистика оказалась хуже, чем ожидали власти Карелии при составлении прогноза на 2021 год.

Согласно базовому сценарию, реальные денежные доходы жителей республики с учетом инфляции должны были вырасти на 1%, а по целевому, более оптимистичному прогнозу — на 1,5%. Даже самый пессимистичный, «консервативный» вариант предусматривал сокращение реальных доходов населения лишь на 1%.

То, что эти сценарии не оправдались, связано с тем, что инфляция оказалась гораздо выше прогнозной. Ожидалось, что потребительские цены вырастут в 2021 году на 4,3%, но на самом деле рост составил 7,6%.

Кроме роста реальных доходов населения власти прогнозировали улучшение целого ряда показателей социально-экономического развития. Насколько эти прогнозы совпали с реальной ситуацией, читайте в статье «Экономические прогнозы и реальность».