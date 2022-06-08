Официальная статистка показала средний размер зарплаты в Карелии

Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2022 года выросла на 12,2%, сообщает Карелиястат.
Согласно официальной статистике, средний размер заработков в республике в первом квартале достиг 52,4 тыс. рублей.
В марте эта сумма составила 54,4 тыс. рублей.
Средняя начисленная зарплата работников бюджетных организация в первом квартале достигла 49,5 тыс. рублей.
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