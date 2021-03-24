Официальный дилер ŠKODA приглашает на весеннюю диагностику владельцев постгарантийных ŠKODA

Комплексная проверка автомобиля за 499 рублей!

Весна вступает в свои права, и пришло время подготовить свою ŠKODA к теплому сезону. Официальный дилер ŠKODA предлагает проверить техническое состояние вашего автомобиля заранее.

Только сейчас в "КМ-Центр" для всех постгарантийных автомобилей ŠKODA действует специальное предложение - Весенняя комплексная диагностика автомобиля всего за 499 рублей!

Весенняя диагностика включает в себя следующие работы:

• диагностика подвески;

• диагностика рулевого управления;

• проверка тормозной системы;

• проверка выпускной системы;

• проверка уровня рабочих жидкостей;

• проверка уровня зарядки АКБ;

• проверка состояния воздушного фильтра;

• проверка состояния салонного фильтра;

• осмотр на герметичность системы охлаждения;

• проверка содержания влаги в тормозной жидкости;

• проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости;

• проверка приборов внешней световой сигнализации;

• проверка стеклоомывателей и стеклоочистителей переднего и заднего стекол;

• проверка состояния шин.

Клиенты, прошедшие диагностику в Дилерском Центре ŠKODA получают выгоду 30% на работы по устранению выявленных неисправностей и 15% на оригинальные запчасти.

Оставить заявку на сервис вы можете прямо сейчас на сайте КМ-Центр или записаться по телефону: 8 (8142) 59-33-99.

Доверьте проверку вашего автомобиля профессионалам!

Приезжайте в салон официального дилера ŠKODA "КМ-Центр" по адресу: г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 55, стр. 3.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Официальный дилер ŠKODA "КМ-Центр"

г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 55, стр. 3.

Тел.: + 7 8142 59 33 99

E-mail: km@km-auto.ru

Сайт: www.km-auto.ru

*срок действия акции с 1 марта по 31 мая 2021 года.

На правах рекламы