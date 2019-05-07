Оформить инвалидность можно будет через Интернет, пообещал Медведев

Новости по теме
Загрузка...
Оформить документы на получение инвалидности в будущем можно будет через портал Госуслуг, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются, так чтобы просто инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно какие-то дополнительные бумаги собирать и можно было через портал Госуслуг (ред. - оформить документы)",- цитирует RNS слова Дмитрия Медведева.
Что еще сказал Медведев, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.05.2019, 12:40
03.05.2019, 18:37
03.05.2019, 11:25
03.05.2019, 15:12
02.05.2019, 09:47
Аналитика
Сегодня 10:53
Обществоведение
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пряже – это откровенное издевательство над людьми.
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
01.05.2019 07:00
Чтиво
Сегодня 13:49
Частная жизнь
"Воскресший" блогер и писатель из Киева стал специальным гостем международной журналистской конференции на севере Норвегии.
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
25.04.2019 09:57
Медиа
01.05.2019 17:56
Комментарии