Оформить инвалидность можно будет через Интернет, пообещал Медведев

Оформить документы на получение инвалидности в будущем можно будет через портал Госуслуг, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются, так чтобы просто инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно какие-то дополнительные бумаги собирать и можно было через портал Госуслуг (ред. - оформить документы)",- цитирует RNS слова Дмитрия Медведева.

Что еще сказал Медведев, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".