Офтальмологический центр Карелии: Возьмем того, кто назовет расстояние от Солнца до Земли

Гендиректор Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, как принимают на работу в клинику новых сотрудников.

Офтальмологический центр Карелии, что расположился на набережной Варкауса, 1б, почти на самом берегу Онежского озера в Петрозаводске, в конце июня отметил 5-летие.

В связи с первым серьезным юбилеем «Столица на Онего» встретилась с гендиректором и главным врачом клиники Павлом Завадским и узнала о жизни Офтальмологического центра Карелии, о сотрудниках и пациентах, о работе и отдыхе, об уникальном оборудовании, которого нет на всем Северо-Западе.

Также Павел Завадский рассказал о том, что за пять лет у сотрудников родились 15 детей, и открыл секрет приема на работу новых сотрудников.



фото: © «Столица на Онего»

— А реально стать частью команды Офтальмологического центра Карелии?

— У нас нет текучки кадров. Как и везде, сотрудники иногда уезжают, кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то желает продолжить обучение, но в целом коллектив за 5 лет сложился, мы успели стать одной большой семьей, где у каждого есть хобби — кто-то пишет стихи, кто-то увлечен рыбалкой… Каждый интересен по-своему, все уникальны и не перестают удивлять! Мы выезжаем на сплавы, участвуем в «мозгобойне», устраиваем чемпионаты по биллиарду…

Поэтому, когда принимаем на работу нового сотрудника, то хотелось бы и с ним общаться на одном уровне. На собеседование всегда приходит 3–4 человека на место, а были времена, когда приходилось проводить 10–15 встреч с претендентами.

Чтобы выбрать одного единственного, на собеседовании задаем не только профессиональные вопросы, но проверяем общий кругозор. Например, можем попросить назвать формулу Энштейна или сказать, сколько штатов в США или какое расстояние от Солнца до Земли…

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