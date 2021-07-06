Огонь охватил популярнейший туристический объект Карелии (ВИДЕО)

Пожар произошел на одном из самых популярных туристических объектов в Карелии: пожарные сумели локализовать пламя.

В одном из самых известных мест Карелии — на горе Воттоваара — 5 июля произошел пожар. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Сергей Симонян — известный краевед и поисковик.

«Вчера, около 17 часов, на горе Воттоваара, произошёл пожар. Благодаря вовремя полученной информации от жителя поселка Гимолы, Михаила Логуна, действий суккозерского лесничества и Муезерского отделения авиаохраны лесов, пожар локализован. Сейчас пожарные дежурят на месте пожара» — написал Сергей Симонян 6 июля на своей странице.

Кроме того, местный краевед и, фактически, один из первооткрывателей горы, без которого Воттоваара не была бы так популярна, обозначил проблему сохранности природных богатств Карелии в целом и горы Воттоваара в частности.

«Этот пожар ещё раз напоминает, что тянуть дальше с решением вопроса охраны горы уже невозможно и преступно. Кроме этого, пожар показал и другие вопросы, связанные с охраной лесов от подобных катаклизмов. Это прежде всего отсутствие на местах пожарных команд, которые оперативно могли бы локализовать пожары в их начальной стадии. Это обеспечение техникой и средствами тушения пожарных. Это низкая зарплата пожарных авиаотделения, которые спасают достояние страны, да и рискуют к тому же своими жизнями… Вопросов много и их надо решать», — отметил Сергей Симонян.

Гора Воттоваара — памятник природы регионального значения, один из самых известных туристических объектов Карелии, наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности. Расположена в Муезерском районе, недалеко от границы с Суоярвским районом. Напомним, из-за царящей уж несколько дней жаркой погоды и засухи в Суоярвском районе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.