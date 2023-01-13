Огонь уничтожил дом под Петрозаводском (ФОТО)

В Заозерье пожарные час тушили загоревшийся частный дом.

Как сообщается в паблике пожарных Прионежского района, 13 января в частном доме, расположенном в селе Заозерье на улице Судостроительная в Прионежском районе произошёл пожар.

В 10.28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре. К месту вызова были направлены три человека из дежурного караула пожарной части №75 по Прионежскому району в количестве и 10 человек личного состава Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие на место вызова пожарные увидели, что с окон второго этажа в частном деревянном доме идет густой дым.

В результате к 11.20 пожар был ликвидирован.