Огонь уничтожил дачный дом в популярном туристическом городе Карелии

В городе Сортавала загорелся дом недалеко от вокзала.
Очередной пожар 6 января произошел в городе Сортавала на западе Карелии. Об этом сообщили в местной пожарно-спасательной части.
Сигнал о возгорании поступил в 20.46 вечера. Горел жилой дачный дом в СОТ "Мебельщик-4" за железнодорожным вокзалом. На момент прибытия пожарных из Сортавалы и Хелюля дом был полностью охвачен огнем.
Как предположили в части, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На пожаре обошлось без жертв.
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