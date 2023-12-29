Огонь уничтожил дачный дом в популярном туристическом городе Карелии

В городе Сортавала загорелся дом недалеко от вокзала.

Очередной пожар 6 января произошел в городе Сортавала на западе Карелии. Об этом сообщили в местной пожарно-спасательной части.

Сигнал о возгорании поступил в 20.46 вечера. Горел жилой дачный дом в СОТ "Мебельщик-4" за железнодорожным вокзалом. На момент прибытия пожарных из Сортавалы и Хелюля дом был полностью охвачен огнем.

Как предположили в части, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На пожаре обошлось без жертв.