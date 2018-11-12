Ограничения на ввоз товаров из-за границы ужесточатся

С первого января 2019 года вступают в силу новые требования к гражданам, которые ввозят товары из-за границы на территорию России наземными видами транспорта.

Сейчас физическим лицам разрешено ввозить товары общим весом не более 50 килограмм. С первого января эта планка снизится до 25 килограмм.

По действующим правилам, если стоимость товаров не превышает 1,5 тысяч евро, то за них не надо платить пошлину. С первого января без пошлины можно будет ввести товары на сумму не более 500 евро.

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