Огромная пробка образовалась между Петрозаводском и Кондопогой из-за аварии (ВИДЕО)

ДТП с участием трех автомобилей в районе Лучевого спровоцировало многокилометровую пробку.

Сегодня, 4 августа, после 18.00 автомобилисты столкнулись с проблемой проезда как в сторону Кондопоги, так и в сторону Петрозаводска. Пробки спровоцировала авария на трассе «Кола» между Лучевым 1 и Лучевым 2. Три легковых автомобиля столкнулись в районе спуска с моста в сторону Петрозаводска. Об этом пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Три участника. Пробка от моста до развязки на Гирвас. Объезжайте», - предупреждают автомобилисты.

«ДПС работает. Огромные пробки в обе стороны», - пишут подписчики паблика, разметив видео с места ДТП.

Читатели «Столицы на Онего» уверены, что большое количество автомобилей собрались в это время на трассе в сторону Кондопоги совсем не случайно. Сегодня в Ледовом дворце выступает популярная певица Zivert. Многие петрозаводчане отправились на концерт звезды, начало которого было запланировано на 19.00.